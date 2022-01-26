В Бурятии изъяли более 7,5 тыс. тонн незаконно добытого нефрита

ТАСС, 26 января. Сотрудники полиции изъяли в Окинском районе Бурятии более 7,5 тыс. тонн незаконного добытого нефрита стоимостью свыше 110 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате нескольких экспедиций в гористую местность, расположенную в 80 км от ближайшего населенного пункта, оперативники установили, что злоумышленник, не имея соответствующей лицензии, организовал там добычу полудрагоценного камня. Изъята техника и 7 560 кг нефрита. Рыночная стоимость данной партии превышает 110 млн рублей", - сказала она.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3. ст. 255 УК РФ). Злоумышленнику предъявлено обвинение в нарушении правил охраны и использования недр и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.