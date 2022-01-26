Суд оштрафовал хозяина собаки, искусавшей ноги беременной женщине в Брянске

ТАСС, 26 января. Суд удовлетворил исковое заявление о компенсации морального вреда в отношении хозяина собаки, которая в июне прошлого года напала в Брянске на беременную женщину и покусала ей ноги. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Брянской области.

"Прокуратура района направила в суд исковое заявление в интересах заявительницы к владельцу собаки о компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 22 июля 2021 года в Брянске собака без поводка и намордника напала на женщину и стала кусать ее за ноги. "Женщина, будучи беременной, перенесла сильное нервное потрясение, в настоящее время испытывает страх по отношению к собакам, а также беспокойство за своего будущего ребенка", - добавили в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проконтролирует исполнение решения суда после вступления его в законную силу.