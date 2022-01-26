{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование пожара в "Зимней вишне"

Защита экс-главы Госстройнадзора Кузбасса обжаловала приговор по делу "Зимней вишни"

Танзилю Комкову суд приговорил к 18 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от застройщика, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Адвокаты экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой обжаловали решение суда, который приговорил ее к 18 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня", отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

На эту тему
Приговоры по делам о пожаре в "Зимней вишне". Факты
Приговоры по делам о пожаре в "Зимней вишне".

Апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции подали адвокаты и других фигурантов уголовного дела.

Об этом сообщили ТАСС в Центральном районном суде Кемерова.

"По делу в отношении Чередниченко, Комковых (Танзили и Эдуарда - прим. ТАСС) и Шенгерей защитники всех подсудимых обжаловали приговор", - сказали в суде.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
Блогера Ерохина арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями ПДД
В 2021 году задержанный 21 раз привлекался к административной ответственности
Читать полностью