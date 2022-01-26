Защита экс-главы Госстройнадзора Кузбасса обжаловала приговор по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Адвокаты экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой обжаловали решение суда, который приговорил ее к 18 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня", отмывании денег и злоупотреблении полномочиями.

Приговоры по делам о пожаре в "Зимней вишне".

Приговоры по делам о пожаре в "Зимней вишне". Факты

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Апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции подали адвокаты и других фигурантов уголовного дела.

Об этом сообщили ТАСС в Центральном районном суде Кемерова.

"По делу в отношении Чередниченко, Комковых (Танзили и Эдуарда - прим. ТАСС) и Шенгерей защитники всех подсудимых обжаловали приговор", - сказали в суде.