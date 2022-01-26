В одной из больниц Татарстана на пятилетнего ребенка упал шкаф

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники СК в Татарстане начали доследственную проверку после падения шкафа на пятилетнего ребенка в Заинской Центральной районной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

Ранее в местных СМИ появилось сообщение, что ребенок получил сотрясение головного мозга. Минздрав Татарстана опроверг наличие травм. "Инцидент с падением шкафа в Заинской ЦРБ произошел в выходные в присутствии матери ребенка. Сразу же после инцидента в палату были вызваны невролог и травматолог, которые осмотрели ребенка. Травм у ребенка врачи не нашли. Осмотр в Нижнекамской Детской больнице также не подтвердил получение травм", - сообщили в Минздраве Татарстана.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день все шкафы в детских палатах закреплены. "Ребенок находится в удовлетворительном состоянии, в помощи врачей не нуждается", - уточнили в Минздраве.

Следственные органы СК РФ по Республике Татарстан проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.