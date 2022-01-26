Адвокаты и прокурор обжаловали приговор по делу о вымогательстве акций шахты в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Адвокаты бывшего начальника следственного управления СК РФ по Кузбассу Сергея Калинкина, признанного виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки по делу об акциях шахты "Разрез "Инской", подали жалобу на приговор суда, который назначил ему 10 лет колонии строгого режима. Обжаловали приговор также защитники других фигурантов дела и представитель гособвинения, сообщили ТАСС в Центральном районном суде.

"По делу Калинкина защитниками всех подсудимых обжалован приговор. Также подано представление государственным обвинителем", - сказали в суде.

Бывшие подчиненные Калинкина Сергей Крюков и Артемий Шевелев приговорены к шести годам колонии общего режима каждый. Экс-заместители губернатора Кузбасса Алексей Иванов и Александр Данильченко приговорены к шести и 5,5 года колонии общего режима, бывшая начальница регионального департамента административных органов Елена Троицкая - к 5,5 года колонии общего режима. Уголовное дело в отношении бизнесмена Александра Щукина было прекращено в связи с его смертью летом текущего года, доверенное лицо Щукина Геннадий Вернигор приговорен к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

В прениях по делу гособвинение просило о более строгом наказании. Для Калинкина прокуратура запросила 14,5 года лишения свободы, для бывших вице-губернаторов - девять и 8,5 года колонии, остальным фигурантам - от шести до 9,5 года лишения свободы.

Дело о вымогательстве акций

Уголовное дело о вымогательстве акций кузбасского АО "Разрез "Инской" было возбуждено в 2016 году и в 2018 году передано в суд. Как установлено судом и следствием, фигуранты вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова 51% акций угледобывающего предприятия. Шевелев по указанию Калинкина и Крюкова незаконно возбудил в отношении Цыганкова дело и задержал его по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Иванов, Данильченко и Троицкая при содействии Калинкина, Крюкова и Шевелева, угрожая Цыганкову заключением под стражу, вынудили его передать акции в пользу Щукина.

Кроме того, в апреле 2012 года Калинкин, занимая на тот момент должность первого заместителя главы СУ СК по Кузбассу, получил от Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 за общее покровительство по службе. Еще один такой же автомобиль он получил от Щукина в октябре 2014 года, уже являясь руководителем регионального управления СК. В качестве свидетеля по делу проходил бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев.