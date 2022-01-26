В Новосибирске полиция задержала мужчин, устроивших стрельбу в квартире

НОВОСИБИРСК, 26 января. /ТАСС/. Полицейские задержали двух мужчин, устроивших стрельбу в квартире на левобережье Новосибирска. На месте происшествия были обнаружены семь единиц оружия и три пакета с неизвестным порошком, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В отдел полиции УМВД России по Новосибирску поступило сообщение о стрельбе в квартире жилого дома по улице микрорайон Горский. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции, руководство МВД России по городу Новосибирску, а также сотрудники Росгвардии. Дворовая территория была оцеплена, квартира, где производились выстрелы, установлена. В ходе переговоров, проведенных руководством управления, стрелявшие добровольно открыли дверь и были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Полицейские обнаружили в квартире семь единиц оружия и три пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Изъятое направили на экспертизу. Стрелявших, находившихся в состоянии наркотического опьянения, полицейские доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.