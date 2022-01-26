Прокуратура проводит проверку в связи с задержками рейсов Стамбул - Москва

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задержками рейсов из Стамбула в Москву из-за снегопада. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Прокуратурой организована проверка в части предоставления услуг авиаперевозчиками пассажирам рейсов, предусмотренных п. 99 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденных приказом Минтранса России от 28.06.2007 года № 82, услуг, в том числе прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостиницах", - сообщила Короткова.

Также прокуратура оценит действия аэропортовых служб Московского авиаузла в части своевременности информирования пассажиров о задержках рейсов. На контроле прокуратуры находится и вопрос исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэровокзальных комплексах в период пандемии коронавируса. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что вывоз российских пассажиров планируется осуществить на ближайших рейсах, которые будут выполнены на воздушных судах большей вместимости - Airbus A330. Авиаперевозчик также отметил, что пассажиры, прибывшие на регистрацию в аэропорты вылета, обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота". Пассажиры задержанных и отмененных рейсов размещены в гостинице.

Сильный снегопад в Стамбуле начался 21 января. Синоптики прогнозируют, что осадки в Стамбуле продолжатся до пятницы, их интенсивность снизится в среду. Накануне на ряде автотрасс республиканского значения образовались серьезные пробки и заторы как из-за большого количества снега, так и из-за аварий. На несколько часов была перекрыта трасса между Анкарой и Стамбулом, а также подъездные автодороги к стамбульскому аэропорту, были задержаны и отменены более тысячи рейсов.