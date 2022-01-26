Студент из Египта ударил ножом своего соседа в общежитии в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве иностранного студента, который ударил ножом своего соседа по комнате в общежитии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления Росгвардии.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о гражданине Египта. "В дежурную часть отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в одном из общежитий, расположенных на улице Академика Волгина, произошел конфликт между двумя постояльцами. Прибыв по адресу, росгвардейцы установили, что конфликт возник между двумя иностранными студентами. В ходе словесной перепалки один из участников конфликта схватил с книжной полки нож и нанес несколько ударов в область лица своему оппоненту", - говорится в сообщении.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции. Пострадавший госпитализирован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.