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В Ингушетии обстреляли дом экс-начальника управления по делам религии региона

В результате инцидента никто не пострадал

МАГАС, 26 января. /ТАСС/. Неизвестные в Ингушетии в ночь на среду обстреляли дом бывшего начальника управления по делам религии республики. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Сейчас ведется поиск автомобиля, в котором передвигались неизвестные, обстрелявшие частный дом в Назрани, принадлежащий бывшему начальнику управления по делам религии. В результате обстрела никто не пострадал, злоумышленники скрылись с места", - сказал источник, уточнив, что речь идет о доме Ахмеда Сагова, который на данный момент возглавляет культурно-просветительский центр "Барт".

ТАСС не располагает пока официальным подтверждением данной информации.

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