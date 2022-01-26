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Полуторагодовалый ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Подмосковье

Ребенок госпитализирован

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Три машины столкнулись на трассе в подмосковном Красногорске, в результате пострадал маленький ребенок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 28-м км автодороги М-9 "Балтия" в Красногорске. "Водитель, управляющий автомобилем Matiz, при перестроении столкнулся с BMW, после чего Matiz откинуло на третью полосу, где он столкнулся с Audi. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Matiz, ребенок 1,5 года госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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