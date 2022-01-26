Экс-зампреда правительства Пермского края арестовали по делу о мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева арестована до 23 марта по делу о мошенничестве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца - до 23 марта", - сказали в пресс-службе.

Ранее в суд поступило ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Пермского края, обвиняемой в совершении в 2017 году преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по факту хищения денежных средств благотворительного фонда.

По версии следствия, с июня 2017 года она занимала должность заместителя председателя краевого правительства, была на тот момент куратором-исполнителем соглашения региона с фондом. Лопаева и руководитель этого фонда вступили в преступный сговор, пользуясь доверием и служебным положением, решили похитить средства. "Сумма ущерба составила свыше 50 млн рублей", - добавили в суде.