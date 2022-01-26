В Подмосковье в 2021 году выявили почти 60 нарколабораторий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили в прошлом году в Подмосковье почти 60 подпольных нарколабораторий, изъято более полутора тонн наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России по итогам заседания коллегии ГУ МВД России по Московской области.

"В 2021 году органами внутренних дел Московской области из незаконного оборота изъято более полутора тонн наркотических средств, выявлено 58 подпольных нарколабораторий, 64 притона для потребления наркотических средств", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что в 2021 году доказана причастность организованных групп и преступных сообществ к совершению 580 преступлений, что почти на 17% больше, чем годом ранее. "По материалам управления уголовного розыска привлечены к уголовной ответственности два так называемых вора в законе и восемь лидеров уголовно-преступной среды. С 2 до 19 увеличилось количество раскрытых фактов бандитизма", - добавили в ведомстве.

Раскрыта преступная деятельность 43 организованных преступных групп, число участников которых превышает 200 человек. На их счету разбои, мошенничества, кражи, вымогательства, похищение человека, грабежи, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.

Как отметил начальник подмосковного главка полиции Виктор Пауков, выступая с докладом об итогах работы, комплексный подход к решению проблем борьбы с преступностью позволил сохранить тенденцию сокращения как общего количества зарегистрированных преступлений, так и отдельных наиболее опасных видов. Наблюдается позитивная динамика в раскрываемости ряда ключевых составов преступлений - тяжких и особо тяжких, убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, грабежей и краж. Снижение уровня преступности в Московской области во многом происходит благодаря современным технологиям.