МВД просит ареста задержанного по подозрению в нападении на вдову Градского

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следователи МВД требуют арестовать уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова, задержанного по подозрению в разбойном нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Наро-Фоминского суда Московской области.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию вечером 16 января. Она сообщила, что неизвестные злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, где забрали крупную сумму денег. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ), оно находится на контроле подмосковной прокуратуры. Как сообщил источник ТАСС, злоумышленники похитили 100 млн рублей. По подозрению в причастности к этому преступлению был задержан Жабборов. Ранее он был судим за взятку.