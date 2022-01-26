Автоцистерна с токсичным веществом опрокинулась в кювет под Саранском

ТАСС, 26 января. Автоцистерна ортоксилолом опрокинулась в кювет на подъезде к Саранску, несколько десятков литров вещества разлилось на грунт. Об этом сообщается в среду на сайте Росприроднадзора.

"В ходе осмотра территории на трассе М-5 на подъезде к Саранску было зафиксировано, что опрокинулся прицеп-цистерна, в которой транспортировался ортоксилол объемом 25 куб.м. В результате аварии произошло растекание химического вещества на грунт. По предварительным оценкам, его объем на момент осмотра мог составлять несколько десятков литров", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 22 января. Специалисты на месте происшествия отобрали пробы воздуха и почвы. "В настоящее время проводятся необходимые исследования. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и негативного влияния на окружающую среду, Управлением Росприроднадзора будут приняты меры реагирования в рамках имеющихся полномочий", - говорится в сообщении.

Ортоксилол - органическое вещество, ароматический углеводород. Ортоксилол токсичен при испарении, может вызывать химическое отравление.