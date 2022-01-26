Суд признал законным домашний арест дезинсектора по делу об отравлении арбузом в Москве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу находящегося под домашним арестом сотрудника частной компании Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине "Магнит" и обвиняемому по делу об отравлении двух человек купленным там арбузом. Как уточнили ТАСС в суде, Котов просил отменить решение суда первой инстанции о продлении ему срока домашнего ареста.

"Постановление Пресненского суда оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства.

В жалобе его защита ссылалась на данные экспертизы, которая, по словам адвоката, не смогла установить вещество, из-за которого погибли люди. Как уточнял ТАСС адвокат обвиняемого Андрей Сергеев, эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом.

Сотрудник ООО "Областной центр дезинфекции" Антон Котов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека"). Ранее Пресненский суд отправил его в СИЗО, но Мосгорсуд отпустил под домашний арест. Вину он не признает.

По данным следствия, 9 сентября 2021 года из квартиры жилого дома на Совхозной улице в Москве в разное время в медицинские учреждения с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной их смерти является острое отравление химикатами. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.