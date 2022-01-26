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Дело Ивана Сафронова
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Суд ограничил Ивана Сафронова и его адвокатов в сроках ознакомления с делом

Защита сможет ознакомиться с материалами дела до 11 февраля

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы обязал до 11 февраля ознакомиться с материалами дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, и его адвокатов. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и ограничил Сафронова и его защиту в сроках ознакомления с материалами дела до 11 февраля", - сказал он.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Следствие по делу завершено, адвокаты знакомятся с материалами дела.

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