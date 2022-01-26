В Петербурге возбудили дело из-за смерти двух пациентов после обследования желудка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух пациентов после обследования желудка в одном из диагностических центров города. Еще два пациента госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщила в среду пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Из материалов уголовного дела следует, что умершие пациенты 23 и 25 января проходили медицинское исследование желудка в одном из диагностических центров Выборгского района Петербурга, а после были доставлены в больницу, где и умерли.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Изымается медицинская документация, различные предметы, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося.