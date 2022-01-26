Причиной смерти обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира стал суицид

САМАРА, 26 января. /ТАСС/. Причиной смерти тренера по кикбоксингу Алексея Ряскова, обвиняемого в убийстве вдовы заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой и найденного мертвым в больнице УФСИН в июле 2021 года, стал суицид. В связи с этим ранее возбужденное дело по факту халатности было прекращено из-за отсутствия состава преступления, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

"Причина - суицид. Дело было возбуждено по халатности, оно прекращено - там состава [преступления] нет", - сообщил источник.

Как сообщал ТАСС, тело Ряскова было обнаружено 17 июля 2021 года на территории больницы УФСИН, куда его перевели после медосмотра. Мужчина написал записку, содержание которой собеседник агентства не уточнил, затем вышел на прогулку и, по предварительной информации, покончил с собой. В самарской Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что обвиняемый не обращался в их адрес за время своего содержания под стражей. Адвокат Ряскова Александр Пименов заявлял, что причиной смерти тренера стала асфиксия.

Пузикову обвиняли в отравлении собственного мужа в 2012 году, суд первой инстанции признал ее виновной, но апелляционный суд полностью ее оправдал. В начале июля 2021-го друг Пузиковой Рясков в своем видеообращении рассказал о даче взятки одному из членов суда для вынесения оправдательного приговора по данному делу. На следующий день Пузикова была обнаружена мертвой, а Ряскова задержали по подозрению в убийстве, он дал признательные показания.

В июле 2017 года суд Красноярского района Самарской области признал Пузикову виновной в убийстве мужа и приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, 7 марта 2012 года Пузикова, желая убить мужа, подмешала в пищу отравляющее вещество, в результате после ужина ее супруг Дмитрий Пузиков, который был на тот момент заместителем директора самарского филиала Россельхозбанка, умер. Судмедэкспертиза установила, что банкир был отравлен таллием.

В октябре 2017 года апелляционная инстанция Самарского областного суда отменила приговор районного суда и полностью оправдала Пузикову, позднее она получила статус потерпевшей по делу об убийстве мужа. Она подавала иск к Минфину России о компенсации морального вреда, причиненного преследованием по уголовному делу, в августе 2018 года суд обязал выплатить ей 1,75 млн рублей.