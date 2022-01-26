Несколько десятков человек удерживали два года в реабилитационном центре под Пермью

ПЕРМЬ, 26 января. /ТАСС/. Семь жителей Перми открыли реабилитационный центр, посетители которого не могли по своему желанию его покинуть. При этом некоторых жителей доставляли в центр насильно, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, [семеро подозреваемых] в возрасте от 31 до 49 лет на протяжении более двух лет с целью личного обогащения оказывали фиктивные услуги гражданам, страдающим алкогольной, наркотической и иной зависимостью. Под видом сотрудников реабилитационного центра, в арендованном частном доме в Пермском муниципальном районе, за ежемесячную плату в размере около 40 тыс. рублей, подозреваемые предоставляли нуждающимся в реабилитации услуги, не имея необходимого медицинского образования, лицензии на медицинскую деятельность", - говорится в сообщении.

По версии следствия, посетители не имели возможности самостоятельно покинуть центр, а некоторых из них доставляли в центр принудительно с применением физической силы либо обмана. Подозреваемые лишали посетителей общения с родственниками, а также вводили их в заблуждение. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, на момент задержания в центре на реабилитации находились несколько десятков человек. В данный момент количество пострадавших устанавливается.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 126 ("Похищение человека") и ч. 3 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы") УК РФ. Суды избрали меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении всех подозреваемых.