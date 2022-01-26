Трех экс-сотрудников ГИБДД и жителя Брянска осудили за коррупцию при принятии экзаменов

ТАСС, 26 января. Суд в Брянске приговорил к разным срокам заключения трех экс-сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД и их посредника, которые обвинялись в коррупционных преступлениях, связанных с принятием экзаменов. Бывший замначальника отдела также оштрафован на сумму 1,5 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Брянской области.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил заместителя начальника МРЭО и старшего государственного инспектора к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года", - говорится в сообщении.

Также посредник во взяточничестве приговорен к 5,5 года колонии общего режима, еще одному инспектору назначено 1,5 года лишения свободы условно.

Как установило следствие, бывший замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД с ноября 2018 года по март 2020-го за деньги поставил трем лицам положительные оценки по теоретическому экзамену, который сдавала вместо них его подчиненная. Кроме того, в ходе обысков по месту жительства у него обнаружили незаконно хранящийся пистолет и два экземпляра огнестрельного оружия, в которые он внес конструктивные изменения самодельным способом.

Также старший госинспектор с февраля 2019 года по июль 2020-го проставил положительные оценки семи экзаменуемым. "В результате их преступных действий нескольким жителям Брянска незаконно выданы водительские удостоверения, а фигурантами получено взяток на сумму более 340 тыс. рублей", - добавили в сообщении, отметив, что другие фигуранты являются их посредниками.