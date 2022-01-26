Около 90 горняков эвакуированы из шахты "Анжерская-Южная" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 января. /ТАСС/. Почти 90 горняков эвакуированы из шахты "Анжерская-Южная" в Кемеровской области из-за сбоя в системе вентиляции. Об этом сообщил ТАСС источник в органах власти региона.

"В шахте находились 90 человек, 87 из них самостоятельно эвакуировались, трое остаются для поддержания жизнеобеспечения", - сказал источник, пояснив, что, по предварительным данным, произошел сбой в работе системы вентиляции.

В конце 2021 года суд по требованию Ростехнадзора приостановил на 90 суток добычу угля на одной лаве шахты и временно запретил эксплуатацию ленточного конвейера из-за нарушений требований промышленной безопасности. Ограничения были введены из-за выявленных нарушений требований промбезопасности.

В июне прошлого года на шахте произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Один человек погиб, еще один пострадал. В 2019 году еще один работник погиб в результате обрушения породы в шахте.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, при этом добыча угля на предприятии продолжается. Из-за нарушений промышленной безопасности работа угольного предприятия неоднократно временно приостанавливалась, но после их устранения возобновлялась.