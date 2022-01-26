В Калмыкии арестовали четырех человек по делу о незаконном удержании жителя Подмосковья

ЭЛИСТА, 26 января. /ТАСС/. Суд в Калмыкии по ходатайству следствия арестовал четырех человек, подозреваемых в незаконном удержании жителя Подмосковья и вымогательстве у него имущества и 10 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили во вторник в Калмыкии уголовное дело по факту незаконного лишения свободы жителя Московской области, несвязанного с его похищением, группой лиц с применением оружия. Подозреваемые, которые вымогали у мужчины имущество и 10 млн рублей, были задержаны.

"По ходатайству следователя следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия судом принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех местных жителей, подозреваемых по п. "а", п. "г" ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия") и п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на имущество под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Подозреваемые арестованы до 24 марта включительно, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ими являются трое мужчин (31, 38 и 41 год), а также 58-летняя женщина.

Установлено, что два жителя Элисты в течение нескольких дней путем угроз и применения физической силы требовали от жителя Московской области передачи недвижимого имущества и транспортного средства, а также 10 млн рублей. Потерпевший рассказал, что его избили и обстреляли ноги из пневматического оружия. В ходе обыска на месте происшествия полицейские обнаружили четыре пневматические пули.