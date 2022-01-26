В Казани обнаружили тело экс-хоккеиста клуба "Реактор"

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Тело бывшего хоккеиста молодежной команды "Реактор" (Нижнекамск) Владимира Паюла с колото-резаными ранами было обнаружено в собственной квартире в Казани. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 25 января в одной из квартир дома на ул. Ахметзянова было обнаружено тело 24-летнего молодого человека с колото-резаными ранами грудной клетки, рублеными ранами лица и шеи", - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что убитым оказался бывший игрок нижнекамской хоккейной команды "Реактор" Владимир Паюл, который сдавал свою квартиру подозреваемому.

В МВД Татарстана сообщили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Казани в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в причастности к смерти, которым оказался ранее судимый житель города 1987 года рождения.

Паюл играл в Молодежной хоккейной лиге за нижнекамский "Реактор" в сезоне-2016/17.