В Вологде загорелся памятник архитектуры XIX века

ВОЛОГДА, 26 января. /ТАСС/. Объект культурного наследия федерального значения, дом Дыдина XIX века загорелся в Вологде. Пожар локализован на площади 30 кв. м, предварительно, никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"Сообщение о возгорании поступило в 18:54 мск, горит деревянный двухэтажный дом Дыдина, памятник архитектуры XIX века, улица Гоголя, 51. Здание занимает институт социально-экономического развития территорий РАН. Пожар локализован, ликвидировано открытое горение на площади 30 кв. м. Предварительно, никто не пострадал, пожар случился в административном здании, когда все уже ушли с работы. Поскольку здание деревянное, сейчас пожарные проверяют все конструкции", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

Причины возгорания выясняются.

По информации учреждения "Вологдареставрация", дом был построен в 1869 году, по другим данным - в 1840-1850-х годах. Сначала принадлежал дворянской семье Волоцких, последним владельцем был Александр Дыдин, под чьи именем значился особняк. В здании проводились масштабные противоаварийные ремонтно-реставрационные мероприятия. Дом отличается обилием уникального резного декора.