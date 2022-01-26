Член экипажа сухогруза, предположительно россиянин, пропал без вести у берегов Турции

АНКАРА, 26 января. /ТАСС/. Член экипажа сухогруза "Карелис-71", шедшего под флагом Сент-Китс и Невис, пропал без вести у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает в среду агентство Dogan.

По его данным, судно следовало из порта Гемлик (Турция) в порт Темрюк (Россия). В 10 милях от берега исполнявший обязанности старшего начальника сухогруза, предположительно гражданин РФ, упал за борт.

После инцидента судно бросило якорь в порту Амасра. Проводившиеся с поддержкой вертолетов и катеров береговой охраны поиски не увенчались успехом. У экипажа судна взяли показания, было начато расследование.