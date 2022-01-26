{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: шесть человек пострадали при взрыве на химическом заводе в Луизиане

Госпитализированы пятеро

ТАСС, 26 января. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в среду на химическом предприятии, принадлежащем компании Westlake Chemical и расположенном в городе Уэстлейк (штат Луизиана). Об этом сообщил телеканал KPLC со ссылкой на представителя этой компании.

По его информации, мощный взрыв резервуара с этилендихлоридом, после которого в небе остался длинный дымовой шлейф, произошел около 10:45 по местному времени (19:45 мск). По предварительным данным, в результате инцидента пострадали шесть человек, пятеро из них были госпитализированы.

Информации о причинах взрыва пока нет, ведется расследование.

Теги
США
В Москве произошло возгорание электробуса
В результате ЧП пострадавших нет
Читать полностью