ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней произошла в Карпинске Свердловской области, заражение было выявлено у 82 животных. Об этом сообщил ТАСС в среду глава городского округа Карпинск Андрей Клопов.

"Ситуация такая [с обнаружением африканской чумы свиней] действительно имеет место быть. Проводим все превентивные мероприятия, все, что необходимо делать в этой ситуации, мы делаем. 82 [животных были заражены], сами туши уже уничтожены", - рассказал Клопов.

Он уточнил, что необходимая территрия находится под охраной. "Сейчас будет обработка проводиться. Будет определена зона карантинная, зона наблюдения", - добавил Клопов.

Ранее ТАСС сообщал, что режим ЧС из-за распространения африканской чумы свиней с 5 октября был введен на территории Камышловского муниципального района, Камышловского городского округа, Богдановича, Сухого Лога и Пышминского городского округа, а с 15 октября - в Ирбитском муниципальном образовании, Горноуральском городском округе и Нижнем Тагиле. Первая вспышка АЧС в Свердловской области была зафиксирована в сентябре 2021 года в хозяйстве в селе Калиновское Камышловского района. По предварительным данным, причиной возникновения африканской чумы свиней являются пищевые отходы. 19 января было опубликовано распоряжение губернатора Евгения Куйвашева о снятии режима ЧС.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали.