В Вологде ликвидировали пожар в особняке XIX века

ВОЛОГДА, 26 января. /ТАСС/. Пожар в доме Дыдина XIX века в Вологде, который является объектом культуры федерального значения, полностью ликвидирован. Очаг возгорания находился на втором этаже деревянного двухэтажного дома, в результате ЧП никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"Сообщение о пожаре поступило в 18:53 мск, в 19:13 он был локализован и вскоре полностью ликвидирован на площади 30 кв. м. В настоящее время устраняются последствия, идет проливка, разбор конструкций. Очаг возгорания находился на втором этаже, причины выясняются. Никто не пострадал", - сказали в пресс-службе, добавив, что в тушении огня были задействованы 33 человека и 12 единиц техники.

Деревянный двухэтажный особняк, известный как дом Дыдина занимает институт социально-экономического развития территорий РАН.

По информации учреждения "Вологдареставрация", дом был построен в 1869 году, по другим данным - в 1840-1850-х годах. Сначала принадлежал дворянской семье Волоцких, последним владельцем был Александр Дыдин, под чьим именем и значился особняк. В здании проводились масштабные противоаварийные ремонтно-реставрационные мероприятия. Дом отличается изящным балконом в центральной части и обилием уникального резного декора.