В Москве за взяточничество осудили к 8,5 года колонии экс-оперативника ФТС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 года колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного по ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни ФТС России Юрия Князева, признав его виновным в получении взятки в размере €27 тыс. Как уточнили ТАСС в суде, осужденного также лишили звания майора таможенной службы.

"Приговором Черемушкинского суда Москвы Князев Юрий Николаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев, с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок пять лет, с лишением специального звания "майор таможенной службы", - рассказала собеседница агентства.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

По данным следствия, 1 апреля 2020 года безработный житель столицы Андрей Кириян по ранее достигнутой договоренности с должностным лицом ФТС Князевым и двумя индивидуальными предпринимателями получил от одного из бизнесменов €13,9 тыс. и передал их взяткополучателю "за оказание содействия в снятии рисков" с индивидуальных предпринимателей Орлова Д.С. и Осипова А.В. для беспрепятственного таможенного оформления товарных партий, поступающих в адрес предпринимателей. За свои посреднические услуги Кириян получил от Орлова 334 тыс. рублей.

Через две недели, 14 апреля, посредник во взяточничестве получил для передачи должностному лицу ФТС от предпринимателя Орлова еще €13,2 тыс., а также €3,8 тыс. за свои услуги, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов, после чего тот передал Князеву вторую взятку уже под контролем оперативников. Таким образом, Князева задержали с поличным, а признавшего вину Кирияна отправили под домашний арест.

Юрий Князев после задержания допросили в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают наказание от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере от 3 до 5 млн рублей. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции России.