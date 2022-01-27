В Хабаровске главе ТСЖ на год ограничат свободу за упавшие на ребенка хоккейные ворота

ТАСС, 27 января. Председатель товарищества собственников жилья в Хабаровске осуждена на год ограничения свободы после того, как во дворе дома на ребенка упали незакрепленные хоккейные ворота. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Собранных третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательств оказалось достаточно для постановления судом обвинительного приговора в отношении председателя товарищества собственников жилья, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). <...> Суд признал женщину виновной в совершении инкриминируемого преступления, назначил наказание в виде одного года ограничения свободы и [лишения права] год занимать определенные должности", - говорится в сообщении.

Установлено, что 16 сентября 2020 года на спортивной площадке во дворе одного из жилых домов в Индустриальном районе Хабаровска на 11-летнюю девочку в момент игры опрокинулись незакрепленные хоккейные ворота, ребенок получил травмы. Установлено, что председатель ТСЖ дома допустила нахождение этих ворот на спортивной площадке и не обеспечила безопасность их эксплуатации. При этом к ней обращались жильцы дома с просьбой об уборке ворот, однако меры приняты не были.