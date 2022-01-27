В Приамурье суд продлил срок ареста экс-полицейским, обвиняемым в получении взятки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 января. /ТАСС/. Благовещенский городской суд Амурской области на два месяца продлил арест экс-начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Анатолию Шаренко и его бывшим подчиненным. Шаренко обвиняется в покушении на получение взятки, еще четыре экс-полицейских - в получении взятки, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

"Руководствуясь ст. 109 УПК РФ, суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемого Шаренко А. Н., Бабичука А. А., Николаи А. Б. на два месяца, а всего до пяти месяцев 30 суток, то есть до 20 марта 2022 года. Продлить обвиняемым Кругликову А. Г. и Аржаных А. А. срок домашнего ареста на два месяца, ранее возложенные ограничения и запреты по постановлению Благовещенского городского суда Амурской области оставить без изменения", - сказали в пресс-службе суда.

По данным следствия, Анатолий Шаренко и его подчиненные в начале июня 2021 года получили взятку от представителя игорного заведения в Благовещенске за сокрытие факта незаконной деятельности и в принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, находясь в помещении игорного заведения, подозреваемые открыто похитили имущество, продукты питания и алкоголь на сумму около 12 тыс. рублей. Дело в отношении подчиненных Шаренко расследуется по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). В отношении самого экс-начальника дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору").

После факта задержания обвиняемых, начальник УМВД по Амурской области Константин Носков временно отстранил от службы Шаренко, а остальных задержанных уволил "за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел".