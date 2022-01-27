В 30 домах Екатеринбурга отключили отопление из-за аварии на трубопроводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Отопление в 30 домах в микрорайоне Пионерский поселок в Екатеринбурге отключено из-за аварии на магистральном трубопроводе. В течение дня специалисты планируют закончить ремонт и восстановить подачу тепла, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

"К сожалению, невозможно провести ремонт без прекращения теплоснабжения и подачи горячей воды. В зоне ограничения 30 домов. Учитывая температуру наружного воздуха, температура в помещениях не опустится ниже нормативных 20 градусов. Ремонт и восстановление параметров теплоснабжения планируется завершить до 23:00 (21:00 мск), но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше", - сказали в пресс-службе.

В ЕТК добавили, что к работам привлекут 20 человек и четыре единицы техники.

В Екатеринбурге 27 января температура воздуха днем, по прогнозам синоптиков, будет в районе шести-восьми градусов мороза, возможен слабый снег.