В Прибайкалье задержали двоих чиновников по обвинению в получении взятки

ИРКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области задержали заместителя мэра Иркутского района и начальника одного из отделов муниципальной администрации, которым предъявлены обвинения в получении взятки в размере не менее 13 млн рублей при строительстве школы в поселке на Байкале. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение <…> в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору"). <…> По версии следствия, в 2021 году заместитель мэра и начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования получили от генерального директора строительной организации взятку в сумме не менее 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

Деньги предназначались за общее покровительство подрядчика, а также за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по поставкам и монтаже здания школы-детского сада в поселке Большое Голоустное на Байкале. Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области уточнила, что сумма муниципального контракта составляла 318 млн рублей.

Чиновники помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По местам проживания фигурантов уголовного дела, а также на рабочих местах проведены обыски.

Следствие не называет имена задержанных. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, заместителем мэра, который фигурирует в деле, является Игорь Кузнецов. По данным с сайта администрации Иркутского района, эту должность он занял 1 апреля 2020 года. Ранее работал в органах власти Иркутска и Ангарска, а также в областном министерстве жилищной политики, энергетики, транспорта и связи.