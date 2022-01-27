Замглавы управления капстроительства Нижневартовска подозревают в получении взятки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора управления капитального строительства Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО), подозреваемого в получении взятки в 410 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в следственном управлении СК РФ по Югре.

"Следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО-Югре по материалам регионального УЭБиПК УМВД России возбуждено уголовное дело в отношении работника муниципального учреждения Нижневартовска. Он подозревается в совершении преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). По ходатайству следователя злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемый - заместитель директора управления капитального строительства Нижневартовска Сергей Бочков. "По версии следствия, в феврале-апреле 2018 года подозреваемый, являясь директором управления капитального строительства по застройке Нижневартовского района, получил в качестве взятки 410 тыс. рублей от одного из предпринимателей, выполнявших работы по муниципальным контрактам. Взамен он не стал принимать меры по включению его в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ", - отметил собеседник.

Накануне в доме и по месту работы подозреваемого проведены обыски, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.