Два жителя Магнитогорска стали фигурантами дел о ложных минированиях

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. В отношении двух жителей Магнитогорска возбудили уголовные дела о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Челябинской области, а также совместных с полицией и Росгвардией следственно-оперативных мероприятий возбуждены уголовные дела в отношении двоих жителей Магнитогорска, сообщивших анонимно из хулиганских побуждений о минировании объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дела возбуждены по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Ложные сообщения о минировании начали поступать в школы и другие социальные объекты разных регионов страны с начала 2022 года. В Челябинске из-за этого были отменены занятия в школах 20 и 25 января, 26 января были эвакуированы сотрудники администрации города.