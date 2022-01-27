В Артемовском округе обнаружили новый очаг африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Специалисты обнаружили первый в 2022 году случай африканской чумы свиней в дикой природе в Артемовском городском округе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 27 января 2022 года подтвержден случай заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Артемовского городского округа. В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованном образце патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана. По данным Государственной ветеринарной инспекции Приморского края, на конец декабря 2021 года все очаги на территории края были оздоровлены", - говорится в сообщении.

Африканская чума свиней впервые была зарегистрирована в Приморском крае летом 2019 года. В начале декабря 2021 года начальник управления охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый сообщал журналистам, что численность диких кабанов, которые служат основным источником питания амурских тигров, на Дальнем Востоке из-за африканской чумы свиней сократилась вдвое.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.