В Тюмени загорелось маршрутное такси

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Маршрутное такси, в котором находились девять пассажиров, загорелось утром в четверг в Тюмени. Пассажиры и водитель самостоятельно эвакуировались. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

"27 января в 09:00 в Тюмени на ул. Первомайская, 55 произошло возгорание пассажирского маршрутного такси ("Газель"). Девять пассажиров и водитель эвакуировались самостоятельно. <...> Причины возгорания и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе главка МЧС, в результате происшествия погибших и пострадавших нет. В тушении пожара было задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава ГУ МЧС РФ по Тюменской области.