На Украине срочник застрелил четырех сослуживцев и сбежал с оружием

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Военнослужащий срочной службы на территории воинской части в городе Днепре застрелил четырех сослуживцев. Об этом в четверг сообщило местное издание "Информатор".

По данным издания, инцидент произошел около 04:00 (05:00 мск). Cолдат забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны и открыл огонь по сослуживцам. В тот момент в помещении вместе с ним находилось 22 человека.

По информации полиции, в результате стрельбы четверо военнослужащих убиты, еще один получил ранения. Солдат, чье имя не раскрывается, скрылся с оружием. Территория части оцеплена, в городе ввели план "Сирена".

О возможных причинах происшествия не сообщается.