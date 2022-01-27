Неизвестные устроили стрельбу на улице в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 27 января. /ТАСС/. В Калининграде минувшей ночью неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия. Два человека получили ранения, один из них госпитализирован, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Ночью поступила информация о стрельбе в Калининграде по улице 9 апреля. В результате стрельбы пострадали два человека, один из них в реанимации. Стрельба, предположительно, велась из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

У одного из пострадавших ранение в области лопатки, второй доставлен в реанимацию с проникающим ранением в грудную клетку, добавил источник. Ведется поиск двух машин, на которых могли передвигаться участники конфликта. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В Северо-Западном округе Росгвардии ТАСС сообщили, что во время инцидента привлекались три группы задержания.