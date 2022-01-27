Полиция Индии задержала подозреваемых в контрабанде людей в США

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Полиция индийского западного штата Гуджарат арестовала шестерых подозреваемых в контрабанде людей в США. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters.

Арестованные являлись владельцами туристической компании, осуществлявшей нелегальную переброску индийцев за океан. Правоохранительные органы Гуджарата ведут розыск остальных участников преступного сообщества, занимавшегося контрабандой людей, отмечает Reuters. В расследовании участвуют правоохранительные органы США и Канады.

Расследование началось после того, как 20 января королевская канадская конная полиция провинции Манитоба сообщила, что на канадской стороне близ границы с США были обнаружены тела четырех погибших людей - двух взрослых, подростка и младенца. Вскоре выяснилось, что это семья граждан Индии, которые пытались перейти на американскую территорию. Они могли заблудились ночью в снегу и замерзли из-за сильного холода.

Посол Индии в Канаде Аджай Бисариа подтвердил индийское гражданство четырех погибших. Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что шокирован сообщением о гибели четырех граждан на границе США и Канады, и потребовал от индийских послов в этих странах срочно отреагировать на случившееся.

Власти США сообщили, что задержали 47-летнего американского гражданина Стива Шанда по обвинению в незаконной переправке в Штаты индийских граждан из Канады. Он был задержан, когда ехал в автомобиле с двумя пассажирами, которые оказались выходцами из Индии без документов. В ходе поисковой операции были обнаружены еще пятеро индийцев, перешедших границу без документов и ожидавших машину, которая должна была их забрать. Предполагается, что в США и Канаде действует группа, специализирующаяся на незаконной переправке индийцев в Соединенные Штаты.