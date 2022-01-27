На Кубани против проректора университета возбудили дело о злоупотреблении полномочиями

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Краснодарском крае возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении проректора Армавирского государственного педагогического университета (АГПУ) Министерства просвещения РФ Эльвиры Чияновой. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") в отношении Чияновой Эльвиры Владимировны. Чиянова проректор Армавирского государственного педагогического университета", - сказал собеседник агентства, уточнив, что обстоятельства инцидента связаны с обучением в университете дочери руководителя отделения аспирантуры вуза.

Так, по предварительным данным, девушка имела академические задолженности по ряду дисциплин, при этом проректор дала указание декану факультета, где она училась, составить акты об отсутствии зачетно-экзаменационный ведомостей и утрате зачетной книжки студенткой. В результате в ведомости и дубликат зачетной книжки были внесены ложные сведения о том, что студентка якобы успешно прошла промежуточную аттестацию по ряду дисциплин, впоследствии ей был выдан диплом об окончании вуза с отличием.

Проверка в отношении ректора

Также в университете на причастность к выявленным фактам мошенничества при оформлении командировок и на предмет подделки документа о высшем образовании проверяют ректора Амбарцума Галустова. "Проводится проверка в отношении ректора Галустова Амбарцума. Установлено, что ректор в сговоре с водителем Романом Мнацаканяном и проректором по экономике Еленой Зинченко издавали многочисленные приказы о командировании. Полученные данные в ходе уголовного дела достоверно подтверждают, что ректор и водитель обналичивали выделяемые на финансирование вуза командировочные средства из бюджета Министерства просвещения РФ, усматриваются явные признаки мошеннических действий со стороны Галустова, Мнацаканяна и Зинченко. Все командировочные расходы с 2016 по 2020 годы поддельные", - сообщил собеседник агентства.

Он пояснил, что, по предварительным данным, фирма, с которой заключен договор об обслуживании транспортных средств университета, получала деньги вуза, после чего перечисляла часть из них на личную карту водителя. Также известно, что водитель регулярно перечислял денежные средства со своей карты на карту ректора. В 2021 году ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении водителя ректора университета. По предварительной версии следствия, в течение четырех лет водитель ректора Армавирского университета предоставлял в высшее образовательное учреждение гостиничные счета и кассовые чеки, содержащие заведомо ложные сведения о его командировочных расходах.

"Также проверяется информация о подлинности документов об образовании ректора Амбарцума Робертовича Галустова, на основании которых он ведет преподавательскую деятельность и занимает указанную должность. Так, по предварительным данным, с 1993 по 1998 годы он обучался на очной форме на физико-математическом факультете АГПУ. На тот же момент его отец - Роберт Амбарцумович Галустов - был деканом технического факультета этого же вуза. Амбарцум Галустов летом 1997 года выехал в США и поступил очно на обучение в колледж штате Техас, откуда вернулся в 1999 году. Однако, находясь в США в 1998 году, он с помощью ресурса своего отца сдал госэкзамены, защитил диплом и поступил очно в аспирантуру АГПУ. Таким образом, диплом о высшем образовании может быть получен незаконным путем", - пояснил собеседник агентства. Он отметил, что законодательство РФ не допускает очное обучение в двух разных странах и дистанционную сдачу экзаменов.

По его словам, в том числе в результате проведения экспертиз установлено, что в книге выдачи диплома при получении была поставлена не его подпись, впоследствии на основании диплома он учился в аспирантуре, получил кандидатскую и докторскую степень наук. Амбарцум Галустов является ректором АГПУ с 2011 года.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.