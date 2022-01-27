В торговом павильоне на рынке в Ингушетии произошел пожар

МАГАС, 27 января. /ТАСС/. Пожар площадью 800 кв. м произошел в одном из торговых павильонов на центральном рынке в Назрани (Ингушетия). В результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по республике.

"По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит торговый павильон на территории городского рынка. Площадь пожара составила 800 кв. м. Локализация пожара зафиксирована в 09:30 мск, полная ликвидация - в 10:15 мск", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате пожара никто не пострадал. По данным пресс-службы прокуратуры региона, выясняются причины и обстоятельства происшедшего.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказали в пресс-службе.