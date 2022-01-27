В Москве полковник МВД в отставке получил 4 года колонии за покушение на мошенничество

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии бывшего сотрудника управления "Б" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника полиции Бориса Гуменюка по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Савеловского районного суда Москвы от 24 января Гуменюк Б. Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима", - сказали в суде.

По версии гособвинения, полковник в отставке запросил у владелицы логистической компании 10 млн рублей для передачи в Следственный комитет, который якобы должен был прекратить ее уголовное преследование.

Гуменюк работал в системе ГУЭБиПК в тот момент, когда это управление возглавлял Денис Сугробов, ныне осужденный по обвинению в создании преступного сообщества из числа подчиненных. Мосгорсуд 27 апреля 2017 года приговорил его к 22 годам заключения, в конце того же года Верховный суд РФ сократил ему срок до 12 лет колонии.