Устроившего стрельбу в Днепре нацгвардейца задержали

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что правоохранительные органы задержали бойца Национальной гвардии страны, который утром в четверг на территории завода "Южмаш" в городе Днепр расстрелял из автомата пять человек и ранил еще пятерых. Об этом глава ведомства написал в четверг на своей странице в Facebook.

"Только что Артемий Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом. Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно проделал свою работу", - сообщил он.

Монастырский добавил, что создаст комиссию по изучению обстоятельств трагедии, будут изучены обстоятельства прохождения виновным военной медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

"После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые. Уверен, что нам нужно провести тщательный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", - добавил министр.

В четверг рано утром на территории завода "Южмаш" в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял из автомата пятерых человек и ранил еще пятерых, а затем сбежал с оружием. По данному факту открыто уголовное дело.