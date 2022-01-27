Госбюро расследований Украины примет участие в разбирательстве ЧП со стрельбой в Днепре

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило сотрудников для расследования уголовного дела по факту убийства военнослужащим Нацгвардии сослуживцев в городе Днепре. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"По данному факту начато уголовное производство. Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Расследование продолжается. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами", - говорится в сообщении.

В четверг рано утром на территории завода "Южмаш" в Днепре 20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук застрелил из автомата пятерых человек и ранил еще пятерых, а затем сбежал с оружием. В настоящий момент, как сообщил депутат Рады Максим Бужанский, он уже задержан. По данным МВД, среди погибших оказалась и сотрудница завода "Южмаш".