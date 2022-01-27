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Под Волгоградом квартиры детей-сирот стали непригодными для жилья

СК организовал проверку

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована проверка по факту возможного нарушения прав детей-сирот, квартиры которых спустя несколько месяцев стали непригодны для жилья. Об этом в четверг сообщила старший помощник руководителя управления следственного управления СК РФ по региону Дарья Буянова.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что в городе Урюпинске Волгоградской области детям-сиротам предоставлены жилые помещения, которые спустя несколько месяцев стали непригодны для жилья. <…> По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины произошедшего, а также лица, допустившие нарушение прав детей-сирот", - сказала она.

По данным СК, квартиры, выданные детям-сиротам, в настоящее время покрылись плесенью, протекает кровля, а фундамент домов начинает разрушаться. По договору между чиновниками и сиротами, "вся тяжесть ремонта может лечь на плечи обездоленных людей", добавила Буянова.

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РоссияВолгоградская область
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