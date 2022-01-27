Экс-сотрудника посольства США в Москве арестовали по делу о контрабанде наркотиков

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Следователи МВД возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере в отношении бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Гражданин США [Марк Фогель] задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ. Так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства, Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

В МВД добавили, что после возбуждения уголовного дела сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного. "Установлено, что его супруга, которая была отпущена домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик", - добавили в пресс-службе. Как видно на записях камер наблюдения, она, соблюдая меры предосторожности, выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже женщина забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса.

Летом прошлого года Марк Фогель вместе с супругой прибыли в Москву авиарейсом из Нью-Йорка. При прохождении "зеленого коридора" в аэропорту Шереметьево сотрудники Шереметьевской таможни остановили его. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак, которые обучены выявлять запрещенные вещества. В ходе таможенного контроля в багаже иностранца были обнаружены марихуана и гашишное масло. При этом наркотики были тщательно замаскированы, в частности, марихуана расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет, все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки.

"Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы", - сказали в пресс-службе ведомства. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются возможных соучастников обвиняемого.

В конце декабря 2021 года в посольстве США в Москве заявили ТАСС, что не комментируют сообщение об аресте в РФ американского гражданина Марка Фогеля по соображениям конфиденциальности.