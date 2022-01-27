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Расследование ЧП на шахте "Листвяжная"

Суд продлил арест гендиректору ХК "СДС-Уголь" Алексееву по делу о ЧП на "Листвяжной"

Он будет находиться под стражей до 25 апреля

КЕМЕРОВО, 27 января. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова продлил на три месяца срок содержания под стражей гендиректору холдинга "СДС-Уголь" Геннадию Алексееву по уголовному делу о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Арест также продлен и двум другим фигурантам дела - техническому директору холдинга Антону Якутову и главному инженеру "Листвяжной" Анатолию Лобанову, сообщили ТАСС в четверг в суде.

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Все они первоначально были заключены под стражу до 25 января текущего года.

"Алексееву, Якутову и Лобанову мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 25 апреля 2022 года", - сказали в суде.

Алексееву инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей на входящей в состав возглавляемого им холдинга шахте "Листвяжная". Аналогичное обвинение предъявлено Якутову и Лобанову.

В СИЗО также находятся еще шесть фигурантов дела: президент ХК "СДС" и глава совета директоров ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев, бывший директор "Листвяжной" Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Теги
РоссияКемеровская областьРасследование ЧП на шахте "Листвяжная"
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