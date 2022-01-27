Троих жителей Татарстана заподозрили в организации деятельности общины "Свидетели Иеговы"

КАЗАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Следователи Татарстана привлекают к уголовной ответственности троих жителей Нижнекамска за организацию деятельности запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Обвиняемые вовлекали в ее состав новых членов, пропагандировали идеи организации, проводили собрания, а также собирали деньги со своих сторонников, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.

По информации пресс-службы, следствие по делу, возбужденному по части 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), уже завершено и передано в суд с утвержденным обвинительным заключением. Санкция этой статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые, являясь приверженцами религиозной организации, продолжили участие в ее противоправной деятельности и после ее запрета, в 2017-2020 годах. В 2017 году решением Верховного Суда РФ деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящих в ее структуру местных религиозных организаций, в том числе Свидетели Иеговы Нижнекамска и Нижнекамского района, запрещена.

От дачи показаний обвиняемые отказались, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.