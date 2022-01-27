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В ДТП с двумя легковыми автомобилями и фурой в Саратовской области погибли три человека

На месте происшествия работают сотрудники ДПС

ТАСС, 27 января. Три человека скончались после столкновения двух легковых автомобилей и фуры на трассе в Вольском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, ориентировочно, в 11:30 на автодороге Сызрань - Саратов - Волгоград в районе села Ключи Вольского района произошло столкновение Volkswagen Golf, Peugeot и фуры Volvo. В результате ДТП водитель Volkswagen и два пассажира (мужчины) скончались", - говорится в сообщении пресс-службы.

На месте работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства аварии.

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